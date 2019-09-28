Son dakika… İBB’de yeni atamalar: İşte yeni Şehir Tiyatroları Müdürü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtfaiye, Mezarlıklar, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanları ile Şehir Tiyatroları ve Turizm Müdürlerini atadı.Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, İtfaiye Daire Başkanlığı’na Remzi Albayrak’ı, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na Ayhan Koç’u, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na Kasım Arısoy’u, Zabıta Daire Başkanlığı’na ise Engin Ulusoy’u atadı. Yapılan son atamalarla birlikte, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü olurken, Turizm Müdürü de Emre Dündar oldu.

İFTAİYENİN BAŞINA EMEKLİ ASKER

Yeni İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Kuleli Askeri Lisesi eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında görev aldı. Albayrak 2010 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca çeşitli yurtdışı görevleri de icra eden Albayrak, İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı.

Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1998 yılından bu yana İstanbul’da doktor olarak görev yapan Koç, Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde 8 yıl çalıştıktan sonra 2007 yılında özel bir hastanede görev yaptı. 2014 yılında Sultanbeyli ilçesinden ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçilen ve Sultanbeyli belediye başkan yardımcılığı yapan Koç, evli ve 2 çocuk babası.

Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı. İş hayatına iletişim-kontrol-kumanda sektöründe faaliyet gösteren FACE INDUSTRIES/Italy'de saha mühendisliği yaparak başladı. 1992 yılında Türkiye Elektrik Kurumu bünyesine katılan Arısoy, sırasıyla Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Santraller Proje ve Tesis Dairesi ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) İletim Hatları ve Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlıklarında İhale Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Müşavir kadrosundan 2013 yılında emekliye ayrılan Arısoy, daha sonra ALSTOM Grid Enerji Endüstrisi AŞ'de proje yöneticisi olarak ve General Electric Ankara-Türkiye ofisinde danışman olarak çalıştı.

ZABITA DAİRE BAŞKANI POLİS KÖKENLİ

Yeni Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Antalya merkez ve Kaş, Tunceli Ovacık, Sinop ilinde çeşitli rütbe ve birimlerde görev yapan Ulusoy, 1993-1996 yılları arasında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde Güvenlik Ataşesi olarak çalıştı. Ulusoy, Sinop-Ayancık Emniyet Amiri, Malatya-Darende İlçe Emniyet Müdürü görevlerinde bulundu.2000-2004 yılları arasında Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü yapan Ulusoy, 2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 2017 yılında emekli olana kadar Polis Başmüfettişi olarak çalıştı. Engin Ulusoy, Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukukunda Yüksek Lisans yaptı. Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Toplumsal Güvenlik: Göç ve Göçle Mücadele Yöntemleri” üzerinde Doktora Tezi çalışmalarını yürütüyor. Ulusoy, İngilizce ve İtalyanca biliyor.

2006'DAN BERİ İBB'DE

Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü de lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde, yüksek lisans öğrenimini ise Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Özel sektör çalışma deneyimi sonrası kamu çalışma hayatına 2006 yılında İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde başlayan Ünlü, görev süresi boyunca 153 Beyazmasa projesinin koordinatörlüğünü üstlendi. Ekim 2015’ten bu yana Şehir Tiyatroları Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Turizm Müdürü Emre Dündar, 2008 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümden, 2011 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MBA (işletme) Yüksek Lisans Programını tamamlayan Dündar, 2009 tarihinde Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü'nde memuriyete başladı. 2010 yılında göreve başladığı Dış İlişkiler Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevi yapan Dündar iyi derecede İngilizce biliyor.