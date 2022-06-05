Karikatürist Latif Demirci’den acı haber

Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve evde yalnızken düşünce hastaneye kaldırılan Latif Demirci 61 yaşındaydı...

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Dün evinde düşen ve hastaneye kaldırılan karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Demirci’nin geçen yıl kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Gazeteci İhsan Yılmaz, Twitter hesabından “Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci'yi bu sabah kaybettik. Başta kızı Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife Tekin, hepimizin başı sağ olsun. Latife Tekin'in mesajı: Kızımın babası, sevgili arkadaşım, dostum adaşım Latif'i kaybettim, çok üzgünüm” şeklinde bir paylaşım yaptı.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Kariyerine Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt’ta ‘Tarzan’ ve Gırgır’da esprilerini Behiç Pek’in bulduğu ‘Muhlis Bey’ tiplerinin çizeri olarak geniş bir okur kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

90'lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet Gazetesi için çalıştı.

2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü’nü alan Demirci, ‘Canavar Koyun Orhan’, ‘Muhlis Bey’, ‘Arap Kadri’, ‘Mithat-Mirsat’ ve son olarak da ‘Press Bey’ gibi birçok karikatür tipi yarattı.