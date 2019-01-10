SON DAKİKA! Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dağıtılan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri”ne bu yıl “Emin Ongan Üsküdar Mûsikî Cemiyeti” ile “Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi” layık görüldü. Bu yılki ödüller, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy başkanlığında, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Erol Parlak ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün’den oluşan jüri tarafından belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ödül töreninde konuşma yaptı. Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyleydi:

“Bir milletin estetik zevki yoksa, o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticeye ulaşması da mümkün değildir. Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa, o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Bir ülkenin gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa, o ülkedeki üst yapının özgün bir ruh ve kimlik yansıtması beklenemez.

Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmiş olmalarıdır. Kültür ve sanata önem veren devletler, sadece dönemlerinde itibar kazanmakla kalmıyor, tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydedilme şerefine de nail oluyorlar.

‘ŞİİRİMİZ SADECE KELİMELERDEN İBARET DEĞİLDİR’

Bize düşen görev devraldığımız büyük medeniyet hazinesine yakışır şekilde davranmak, kültür, sanat ve mimari alanda, altına imza atacağımız yeni eserlerle ecdada layık, evlada örnek olmaktır. Millet olarak ortak değerler etrafında kenetlenmenin yolu, bu tarihsel değerlere yenilerini eklemektir.

Bizim sanatımızda mimari eserimiz, sadece mimari eser değil, taştan, ahşaptan daha fazlasıdır. Bizim sanatımızda musiki eseri sadece sözden, notadan ibaret değil, besteden güfteden ibaret değil, bundan daha fazlasıdır. Bizim sanatımızda şiir sadece kelimelerden, ahenkten ibaret değildir. Devletimize düşen, nitelikli üretimi desteklemek, bu üretimin küresel ölçekte paylaşımını sağlamaktır. Çoğumuzun popüler kültür ürünü diye burun kıvırdığı üretimlerin, bunu üreten milletler adına nasıl bir nüfuz oluşturduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Milletler için askeri güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik eseri, bir edebiyat, bir sinema eseriyle kazanılmaktadır. İletişimin hızının baş döndürdüğü günümüzde kültür ve sanatın etkileme ve dönüştürme gücü geçmiş zamanla kıyaslanmayacak kadar önemli hale gelmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemimde şehrin diğer meseleleriyle birlikte kültür ve sanat alanında çok büyük eserlere imza attık. Hükümetlerimiz döneminde de kültür-sanat alanına hep özel önem verdik.

Bu vesileyle Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Müzesi temsilcilerini tebrik ediyorum. Türkiye’nin tüm kültür-sanat insanlarına hassaten sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”