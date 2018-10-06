SON DAKİKA! Opera sanatçısı Montserrat Caballe öldü

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Montserrat Caballe, bundan 6 yıl önce felç geçirmiş ve geçtiğimiz Eylül ayından bu yana kronik safra kesesi sorunu sebebiyle İspanya’nın Barselona kentindeki Sant Pau Hastanesi’nde gözetim altında tutuluyordu.

Freddie Mercury ile birlikte söyledikleri ‘Barcelona’ şarkısıyla kitlelerce tanınan 85 yaşındaki opera sanatçısı Montserrat Caballe, bakımda olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

1964 yılında İspanyol tenor Bernabe Marti ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Montserray’ın cenaze töreni, 8 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.

12 Nisan 1933’te doğan Montserrat, Verdi, Rossini, Bellini ve Donizetti’nin eserlerini üstün performansla yorumlamasıyla tanınıyordu.