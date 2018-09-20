SON DAKİKA! Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı… İşte, nedeni…

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Orhan Gencebay’ın sabah saatlerinde Memorial Hastanesi acil servisine geldiği ve nabzının 90’ın üzerinde olduğu, doktorların, ünlü sanatçıya serum ve çeşitli ilaçlarla müdahalede bulundukları öğrenildi.

Sevim Emre, eşi Gencebay’la ilgili son duruma dair şöyle dedi:

“Orhan ile bugün stüdyoya gidecektik. Benim single'ımın kayıtları için bağlama çalacaktı. Ancak, sabah ateşler içinde kalkınca hemen ambulansla buraya geldik. Kalbiyle ilgili doktor takibinde olduğu için çok endişe ettim, çok şükür şimdi biraz daha iyi.”