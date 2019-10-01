SON DAKİKA! Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Ömercan ALTAY / İstanbul

Geçtiğimiz yıl akciğerlerinden rahatsızlık geçiren, geçtiğimiz günlerde de yeniden fenalaşan hastaneye kaldırılan bunun üzerine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde yer alamayan Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlüoğlu’nun aile yakını, usta oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiğini ve bu sabah tedavi gördüğü hastanede kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybederek vefat ettiğini aktardı.

Ayrıntılar geliyor…