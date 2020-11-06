Son dakika… Timur Selçuk yaşamını yitirdi

52 yıllık sanat hayatına birçok değerli eser ve unutulmaz başarılar sığdıran müzisyen Timur Selçuk 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir Datça’da yaşayan sanatçının vefat haberini Datça Belediyesi, “Büyük usta Timur Selçuk’u kaybettik. Bize armağan ettiği muhteşem eserler için minnetlerimizi sunuyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” diyerek duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Timur Selçuk’un ardından şu mesajı yayınladı: Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen #TimurSelçuk’a Allah’tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türk Müziği'nin önemli isimlerinden ve Kadıköylü komşumuz değerli Timur Selçuk'un vefat haberini üzülerek aldım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Türkiye’nin ekonomik krizlerle mücadele ettiği döviz bulundurmanın yasak olduğu 70’li yılların dillerdeki şarkılarından biri Timur Selçuk’un ‘ekonomi tıkırında’ isimli eseriydi.

TİMUR SELÇIK KİMDİR?



Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Beş yaşında piyano çalmaya başlayan Selçuk, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan Selçuk aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etti.

École Normale de Musique de Paris’te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975’te Türkiye’ye dönen Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet’in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976’da İstanbul Oda Orkestrası’nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi’ni kurdu.

Ankara Sanat Tiyatrosu’nda 10 yıl çalışan Selçuk, Bilgesu Erenus’un “Nereye Payidar” oyunu için besteler hazırladı., Uğur Mumcu’nun Sakıncalı Piyade, “804 İşçi”, “Ferhat ile Şirin”, “Şeyh Bedrettin Destanı”, “Tak-Tik”, “Küçük Adam Ne Oldu Sana”, Rumuz Goncagül ve “Galilei-Galileo” adlı oyunların müziklerini yaptı.

“Sarıpınar 1914”, “Üç İstanbul”, “Cahide”, “Hakkari’de Bir Mevsim” gibi filmlere de fon müziği besteledi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

ALBÜMLERİ

Timur Selçuk ve Orkestrası (1974)

İspanyol Meyhanesi (1974)

Timur Selçuk (1977)

Tak Tik (1979)

İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, (1979)

Dünden Bugüne (1982)

Timur Selçuk – 3 (1986)

Bir Uzay Masalı – Pop Opera, (1991)

25. Yıl (1992)

Seçkiler (2000)

Abdülhamit Düşerken (2004)

Babamın Şarkıları, (2004)

Bedreddin (2005)

45’LİKLER

Ayrılanlar İçin – On Dit, (1964)

İnme – Çoban Çeşmesi (1969)

Derbeder Ömrüm – Köylü Kızı (1970)

Böyledir Akşamları İstanbul’un – Rıhtımda, (1970)

Viens Regarder Le Soleil, (1971)

Bugün Yarın Daima – Kadın Kadın (1972)

Yaşayamam Sensiz – Sevmek Delilik (1972 – 1974)

İspanyol Meyhanesi – Beyaz Güvercin (1972)

Duyar mısın? – Kara Sevda (1972)

Sıla Güneşi – Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar (1972)

Kırık Kalpler – Oy Be Nenem (1973)

Panayır Günü – Yaralı Ceylan (1973)

Sen Nerdesin – Tu Seras Un Concerto (1974)

Hürriyete Doğru – Karantinalı Despina (1974)

Pireli Şarkı – Memet (1975)

Dönek Türküsü – Özgürlük (1978)