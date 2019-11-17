Son dakika… Usta oyuncu Yıldız Kenter yaşamını yitirdi
Akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Bir süredir evinde tedavi gören Yıldız Kenter'i geçtiğimiz Ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve parti yöneticileri ziyaret etmişti.
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