Son dakika… Yazar Nuri Pakdil vefat etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazar Nuri Pakdil'in vefat ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Kalın "Nuri Pakdil Bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun" dedi.

Yazar Nuri Pakdil (85) geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Pakdil’in tedavisi sürerken kalbi durmuş, ancak doktorların müdahalesi sonucu Pakdil, yeniden hayata dönmüştü.

85 yaşındaki Pakdil, bugün hayata gözlerini yumdu. Haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.



Pakdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ziyaret ettiği ve saygı gösterdiği bir isimdi.

Muhafazakar kesmin önem verdiği yazarlardan birisi olan Nuri Pakdil, kurucusu olduğu Edebiyat Dergisi Yayınları’ndan Kalbimin Üstünda Bir Avuç Güneş, Kalem Kalesi, Klas Duruş, Derviş Hüneri gibi kitapları okurlarla buluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nuri Pakdil’in vefatıyla ilgili Twitter hesabından bir baş sağlığı mesajı yayınladı…