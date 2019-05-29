SON DAKİKA! Zümrüt Apartmanı’nın yazarı ve yayıncısı serbest…
Pedofili içeren satırların yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Pedofili içeren ifadelerin yer aldığı Zümrüt Apartmanı’nın yazarı Abdullah Şevki ve yayıncısı Alaattin Topçu, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
AA