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SON DAKİKA! Zümrüt Apartmanı’nın yazarı ve yayıncısı serbest…
SON DAKİKA! Zümrüt Apartmanı’nın yazarı ve yayıncısı serbest…
"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
Kültür Sanat 29 Mayıs 2019 - 17:16

Pedofili içeren satırların yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Pedofili içeren ifadelerin yer aldığı Zümrüt Apartmanı’nın yazarı Abdullah Şevki ve yayıncısı Alaattin Topçu, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Alaattin Topçu (önde) ve Abdullah Şevki.

AA

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Son güncelleme: 18:01 - 29.05.2019
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