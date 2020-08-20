Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sonat Bağcan’dan Anadolu’nun seslerine farklı yorum
Sonat Bağcan’dan Anadolu’nun seslerine farklı yorum
Sona Bağcan, yeni EP’si Kavl ile Anadolu Erenleri’nin yüzyıllardır söylenegelen sözlerine farklı yorumuyla nefes oluyor.
Kültür Sanat 20 Ağustos 2020 - 12:13

Üç şarkıdan oluşan EP, bugün dijital müzik marketlerdeki yerini aldı.

Sanatçının bestelediği, Yunus Emre'nin “Yine Geldi Aşk Elçisi” ve Seyyid Nesimi'nin “Sığmazam” adlı eserlerinin yanında EP'deki diğer eser olan Kul Himmet Üstadım'a ait “Gafil Gezme Şaşkın” da Ekin Eti aranjörlüğündeki özgün yorumuyla dinleyicilerle buluşuyor.


KENDİSİNİ ŞANSLI HİSSEDİYOR

Sanatçı, EP'yle birlikte sosyal medya hesaplarında Kavl’in derin anlamlarının yanı sıra Anadolu'ya ait kavramlara da değinerek; sahip olduğumuz değerlerin bilinirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bağcan, yüzyıllardır bu topraklarda bizi bekleyen sözlere ses olabildiği için kendini şanslı hissettiğini söyledi.