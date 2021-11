Sonbaharda mutlaka izleyin: En iyi 13 korku filmi

ABD merkezli Business Insider, online platformlarda yer alan en iyi korku filmleri listesini açıkladı. Listede, kült hale gelen Cinnet filminden Netflix'in yeni sezon alternatiflerine kadar birçok yapım yer alıyor.

ABD merkezli haber sitesi Business Insider, Cadılar Bayramı vesilesiyle mutlaka izlenmesi gereken en iyi 13 korku filmini derledi.

Amazon, Netflix ve HBO gibi platformlarda yer alan korku filmleri listesinde dikkat çeken yapımlar da yer alıyor.

13- The Shining (Cinnet)

12- Willy’s Wonderland

11- Train to Busan (Zombi Ekspresi)

10- Halloween (Cadılar Bayramı)

9- Mother! (Anne!)

8- Freaky (Sıradışı)

7- Hereditary (Ayin)

6- The Evil Dead (Şeytanın Ölüsü)

5- The Taking of Deborah Logan (Deborah Logan'ın Hikayesi)

4- Mandy

3- Abraham Lincoln Vampire Hunter (Abraham Lincoln Vampir Avcısı)

2- The Cabin in the Woods (Dehşet Kapanı)

1- Await Further Instructions

