Soner Arıca daha sonra çıkarmayı planladığı albümünü piyasaya çıkardı

Soner Arıca, önümüzdeki aylarda yayınlamayı planladığı “Soner Arıca Live & Piano” proje albümünden bir şarkıyı corona virüsü salgını nedeniyle evde kaldığımız bu zorlu günlerde herkese bir hediye olması için sevenleriyle paylaştı. “Kurtar Beni” isimli şarkının sözleri Soner Arıca'ya, müziği Sezgin Gezgin'e ait.



Sanatçı, İzzet Aksoy'un çaldığı piyano eşliğinde canlı kaydedilen “Kurtar Beni” nin şarkının ruhuna uygun olarak siyah – beyaz çekilen imaj fotoğrafları için yönetmen Gökhan Özdemir'in objektifine poz verdi.