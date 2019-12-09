Soner Yalçın rekor kırdı!

Sözcü yazarı, gazeteci Soner Yalçın, dün Ankaralı okurlarıyla buluştu. Yalçın büyük ilgi toplayan “Kara Kutu” kitabını okurları için imzaladı.
Ankara Kızılay'daki Kırmızı Kedi Kitabevi'nde öğlen saatlerinden başlayan imzaya, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterildi ve Soner Yalçın saatlerce kitaplarını imzaladı.
Soner Yalçın, 6 saatten fazla süren ve binden fazla kitabı imzaladığı etkinlikte rekor kırdı.
ÇOK KONUŞULAN KİTAP
Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan Soner Yalçın'ın Kara Kutu kitabı, modern tıbbın dayatmalarına ışık tutuyor.
Kitapta; ABD’nin ilk milyarderi Rockefeller ailesinin tıp dünyası ile ilgili planları da deşifre ediliyor.