Soner Yalçın’ın Kara Kutu’suna İzmir’de büyük ilgi!

SÖZCÜ Yazarı Soner Yalçın, kitaplarının yayımlandığı Kırmızı Kedi'nin İzmir Alsancak Şubesi açılışına katıldı.

Açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve vatandaşlar yer aldı.

AÇILIŞI TUNÇ SOYER YAPTI

Alsancak Şevket Özçelik Sokak'taki kitap mağazasının açılış kurdelesini kesen Tunç Soyer, “Böyle bir ekonomik krizde, hayal kırıklıklarının yaşandığı bir ortamda İzmir'de Kırmızı Kedi Kitabevi açılıyor haberi bile iç açıcı” dedi. Aytun Çıray “Bugün, demokrasi mücadelesini yapan Kırmızı Kedi ve Soner Yalçın ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar Türk demokrasisinin mücadele tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdılar” diye konuştu. Soner Yalçın da “İzmir aydınlanmanın, çağdaşlığın başkentidir. Tunç başkanla birlikte ben İzmir'in kısa bir zamanda kültür başkenti olacağına inanıyorum. Bu aydınlanma mücadelesini hep birlikte yapacağız.” dedi.

OKURLARINDAN YALÇIN'A BÜYÜK İLGİ

Açılışın ardından Tunç Soyer, Soner Yalçın'ın “Kara Kutu” kitabı ile Aytun Çıray'ın “Türkiye İçin Söyleşiler” kitabını satın aldı. Daha sonra Yalçın kitaplarını imzalamaya başladı. Yurttaşlar imza etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Bazı okurlar Yalçın'ın eski kitaplarını da imzalattı. Yalçın okurlarıyla bol bol fotoğraf çekildi, sohbet etti.

Bir okurunun “Özledik” demesi üzerine Yalçın, “Evet, imza etkinliği yapmayalı beş yıl oldu” cevabını verdi. Yalçın, bazı okurlarının memleket meseleleri ile ilgili sorularına da yanıt verdi. Saat 14:00'te başlayan kitap imza etkinliği akşam saatlerine kadar devam etti.