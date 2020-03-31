Songül Öden’den şiddet gören kadınlara: ‘Yalnız değilsiniz’

Songül Öden, insanların çoğu corona virüsü nedeniyle evlerine kapanmışken, kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kadınların yüzde 75’inin evde gördüğü şiddet nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini söyleyen Öden, Instagram hesabından çektiği videoda şunları söyledi:

“Çok zor günlerden geçiyoruz kuşkusuz. Herkes birbirine sosyal medya hesaplarından evde kalması gerektiğini hatırlatıyor ama hepimiz aynı şansa sahip değiliz. Başta sağlık görevlileri olmak üzere evsizler, mülteciler, çalışma zorunluluğu içinde olanlar… Sosyal mesafemizi koruma gerekliliğimizi hatırlatarak, ben Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü’yüm…

KADINLARA SESLENDİ

Önceki gün Birleşmiş Milletler’den bir mail geldi ve bu videoyu çekmem zaruri bir hale geldi. Şiddete uğrayan kadınların yüzde 75’i evlerinde öldürülüyor. Çoğunluğun evde olduğu gerçeğini de göz önünde bulunduracak olursak, kadınlara ‘Yalnız değilsiniz’ diye seslenmek istiyoruz.”

BAŞVURULACAK KURUMLARI HATIRLATTI

Öden, bu videonun notunda ise alo 183 sosyal destek hattı ve 155 polis hattının yanı sıra, Mor Çatı, Mor Salkım Derneği, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı gibi kurumların da iletişim bilgilerini paylaştı.