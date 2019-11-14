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Sonic değişti, Jim Carrey görenleri heyecanlandırdı
Usta oyuncu Jim Carrey, Kirpi Sonic filmi ile beyazperdede yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan filmin ilk fragmanında gözüken Sonic'e yönelik eleştiriler sonuç verdi. Karakter değiştirildi.
Kültür Sanat 14 Kasım 2019 - 14:12

1990’ların fenomen oyunu Sonic The Hedgegog’u beyazperdeye taşıyan Kirpi Sonic için geri sayım başladı. Film, Türkiye'de 6 Mart 2020'de vizyona girecek. Geri sayım sürerken, filmin fragmanındaki değişiklik dikkat çekti. Filmin ilk fragmanında Kirpi Sonic’in görünümü tepki çekmişti. 6 ay aradan sonra yeni fragman yayınlandı.

Independent Türkiye’nin haberine göre, filmin yönetmeni Jeff Fowler, tepkilere yönelik açıklama yaptı. hayranlara “destekleri ve eleştirileri” için teşekkür etti ve karakteri yeniden tasarlama sözü verdi. Fowler, “Mesaj açık ve net… tasarımından memnun değilsiniz ve değişiklikler istiyorsunuz (…) Bu olacak. Paramount ve SEGA'daki herkes bu karakterin olabilecek en iyisini yapmaya kendilerini adamış durumda” diye tweet attı. Filmde Sonic aktör Ben Schwartz tarafından seslendirilirken, James Marsden, Tika Sumpter ve Jim Carrey de video oyun uyarlamasında öne çıkan diğer yıldızlar.

Özellikle Jim Carrey’nin yeniden beyazperdede boy gösterecek olması hayranlarını heyecanlandırdı.