Sonu değiştirilen Dövüş Kulübü tepkilerden sonra yayından kaldırıldı

Çinli yayın devi Tencent, geçen ay Dövüş Kulübü'nün (Fight Club) sansürlenmiş bir versiyonunu yayınlamıştı. Yayın devi, aldığı tepkilerden sonra sansürlü versiyonu kaldırıp yeniden filmin orijinalini yayınlamaya karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde, Chuck Palahniuk’un romanından uyarlanan, başrollerini Brad Pitt ve Edward Norton’un üstlendiği 1999 yapımı Dövüş Kulübü (Fight Club) filminin, Çinli yayın hizmetinde yayınlanırken orijinal sonunun değiştirilerek izleyicilere sunulduğu ortaya çıkmıştı.

Değişiklik, Çin’de sinema sansürü hakkında yoğun tartışmaları da beraberinde getirdi. İzleyicilerden ve sinema endüstrisinden gelen eleştirilerden sonra Tencent’in, kestiği 12 dakikanın yaklaşık 11’ini geri yüklediği bildiriliyor. SCMP haber sitesinin haberine göre, hâlâ eksik olan sahneler ise çıplaklık içeren sahneler.

SONUNU TAMAMEN DEĞİŞTİRDİLER

David Fincher’ın yönettiği kült klasikte, Edward Norton’un canlandırdığı karakterinin, toplumu yeniden düzenlemek için yıkıcı bir komployla binaları yok etmeden önce ikinci benliğini öldürdüğü görülüyor.

Filmin Çin’de yayınlanan versiyonunda ise tüm bu sahneler kesilmiş ve yerine polisin komployu bozduğu, suçluları tutukladığı ve Durden’ın da akıl hastanesine yatırıldığı görülüyordu.

Filmin yeni hali internette alay konusu olup hem insan hakları grupları hem de daha önce orijinalini görmüş olan Çinli izleyiciler tarafından eleştirildi. Chuck Palahniuk ise, Twitter’da alaycı bir şekilde şunları yazdı: “Bu SÜPER harika! Çin’de herkes mutlu bir son bulur!”

Yazar ayrıca başka bir platformda da yeni versiyonu kitaba daha yakın ve uygun olduğunu söylemişti.

Sinema endüstrisi Çin’de ilk defa sansürle karşılaşmıyor. Geçen yılki Friends: The Reunion özel bölümünde, Lady Gaga’nın olduğu sahneler de dahil pek çok sahne sansürlenmişti. Ayrıca filmlerin posterlerini sansürlemek, filmlerden sahneler çıkarmak da ülkede sık sık başvurulan sansür yöntemleri arasında.

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