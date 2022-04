Sony Pictures duyurdu: Hayalet Avcıları ve Venom’un devam filmleri geliyor

Sony Pictures iki filmin devamı için onay verdi. Yapım şirketi, Venom ve Hayalet Avcıları filmlerinin geleceğiyle ilgili planlarını açıkladı.

Stüdyo Pazartesi günü Las Vegas’taki Caesar’s Palace’daki CinemaCon etkinliğinde Venom ve Hayalet Avcıları filmleri için devam kararı aldığını duyurdu.

Venom’un ilk iki filminin gişe rekorları kırmasından sonra devam filmi izleyiciler tarafından bekleniyordu. Tom Hardy’nin başrolde yer aldığı ilk film, 100 milyon dolarlık bütçesinden yurt içinde 213,5 milyon dolar ve dünya çapında 856 milyon dolar gibi etkileyici bir hasılat elde etti.

Stüdyo, böylece 2021 devam filmi Venom: Zehirli Öfke 2’ye (Venom: Let There Be Carnage) yeşil ışık yaktı. Devam filmi de gişede aynı rakamları tutturdu.

DÜŞÜK GİŞEYE RAĞMEN DEVAM KARARI

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya (Ghostbusters: Afterlife) ise orijinal filmdeki karakterlere yeni karakterler bağlayarak seriye yeni bir soluk getirdi. Oyuncular arasında Paul Rudd, Carrie Coon, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim ve orijinal Hayalet Avcıları yıldızları Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts ve Sigourney Weaver yer alıyor.

Yıldız gücüne rağmen, film 44 milyon dolarla güçlü bir açılış yaptı, ancak yurt içi gişede sadece 129.3 milyon dolar ve dünya çapında 197,3 milyon dolar kazandı. Yine de serinin devamı için anlaşmaya varıldı.

Şu anda filmlerin yönetmenleri, vizyon tarihleri veya ne zaman çekilmeye başlanacakları ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

