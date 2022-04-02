Soruşturması devam eden Alec Baldwin’in programı da yayınlanmıyor

Alec Baldwin'in ev sahipliği yaptığı Match Game, ABC ile hâlâ bir anlaşma yapmadı. Programın başka bir kanalda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sozcu.com.tr

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En son 2021 yazında yayınlanan yarışma programı, geçen mayıs ayında ABC’nin 2021-22 sezonu için alımlarının çoğunu yaptığı sırada yenilenmedi. Süreç tam da Baldwin’in, Rust setinde karıştığı trajik kazanın soruşturmalarına denk geldi.

Resmi bir açıklama yapılmasa da programın, Alec Baldwin’in soruşturması nedeniyle yeni bölümler için alınmadığı konuşuluyor.

Sunucu ve yönetici yapımcılığını Baldwin’in üstlendiği Match Game’in prömiyeri Haziran 2016’da yapılmıştı.

RUST FİLM SETİNDE NE OLMUŞTU?

Ekim 2021’de yapımcılığını ve başrolünü Alec Baldwin’in üstlendiği Rust film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş ve yardımcı yönetmen Joel Souza da ağır yaralanmıştı.

Hutchins’in ölümüne sebep olan ise Alec Baldwin’in silahından çıkan kurşundu. Baldwin’in ifadesine göre; oyuncuya verilen silahın içinin boş olduğu belirtilmişti; ancak çekim için silahı kameraya doğrultunca silah ateş almış ve ekipten bir kişinin hayatına, bir kişinin de ağır yaralanamasına neden oldu.

Baldwin, uzun bir süre telefonunu kolluk kuvvetlerine teslim etmeyerek ve verdiği son röportajlarda da pişman olmadığını ve kendisini suçlu hissetmediğini söyleyerek dikkat çekiyor.

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