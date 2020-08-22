Sosyolojik pandemi yaşıyorduk

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşe'ten corona günleri değerlendirmesi: “Uzun zamandır adaletin olmadığı, gelir dağılımda eşitliğin olmadığı, kuzeyin tok güneyinin aç olduğu huzursuz bir dünya vardı zaten. Sosyolojik bir pandeminin üzerine virüs pandemisi geldi”.

Ali AYDIN / SÖZCÜ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 22. dönem (2002-2007) İstanbul Milletvekilliği, 2010-2011 yılları arasında İstanbul İl Başkanlığı yapan aynı zamanda da oyuncu ve aktör kimliğiyle de belleğimize kazınan Berhan Şimşek, Sözcü Haftasonu için Türkiye'yi, corona pandemisini, son dönemde çıkış yapan Muharrem İnce'yi ve başta partisi olmak üzere siyasetteki son gelişmeleri yorumladı:

‘RAPOR BİRER PARAGRAF'

“Enfeksiyon pandemiden mi, sosyolojik pandemiden mi bahsedelim? Dünya uzun zamandır sosyolojik pandemi yaşıyor. Adaletin olmadığı, gelir dağılımda eşitliğin olmadığı, kuzeyin tok, güneyin aç olduğu huzursuz bir dünya var. Savaşlar bitmiyor, genel olarak insanlar huzursuz ve mutsuz. 2019'da Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Bizde 207 sayfa rapor hazırlanıyor. Ama sağlık, ekonomi ve eğitim birer paragraf.”

‘EKONOMİK ENKAZ ÇIKACAK'

“İlk defa bu iktidar kendimden olmayan da olabilir diyerek Bilim Kurulu kurdu. Liyakat sahibi bilim insanları göreve geldi. Kurul meseleyi doğru yönetti. Bizde halk sağlığı önemli bir temel oluşturdu. Atatürk'ün kurduğu Hıfzıssıhha'nın önemi ortaya çıktı. Ama ekonomi tamtakır. IBAN veren ve vatandaşından para isteyen dünyadaki tek ülkeyiz. Buna rağmen hamasete devam ediyoruz. Pandeminin hasar tespiti yapılınca ekonomik enkaz çıkacak.”

FENERBAHÇELİYİM AMA FANATİK DEĞİLİM

Fenerbahçeliyim ama çocukluğum Trabzon'da geçtiği için de oraya da duygusalım. Fanatik değilim. İstanbulspor'da lisansım vardı. ‘Devrim yapacağız' diye futbolu bıraktım. Gömlek değiştirir gibi hoca değiştiriyoruz. Böyle olunca başarı gelmiyor. Fenerbahçe'ye gelen Erol Bulut başarılı çok güzel ama yarın da onu yollamayalım. Ali Koç iyi şeyler yapmak için uğraşıyor.

FUTBOLDA HARAP OLDU

“Her şeyi harap ettiğimiz gibi futbolu da harap ettik. Bunlar gelene kadar siyaset sporun içinde değildi. Spor kulüplerine de el koydular. TFF sadece kağıt üzerinde özerk. Bir adam ‘Düşenler düşmesin diyor' ve düşmüyor. Siyaseten biri Trabzon'u diğeri Başakşehir'i destekliyor böyle yapınca da olmuyor.”

İNCE 18’DEN TOPU TACA ATTI

“Ortada ucube 50+1 sistemi var. 1 puan bile önemli. Sayın İnce topu kaleye atacağına taca attı. Bunları söyleyene değil söyletene bakmalı. Mesela ben 10 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine giremiyorum. Kemal Bey seçilmeyenlere ‘Siz seçmeyi bilmiyorsunuz' dedi. Siyasi partiler özgür olmalı. Parti içi demokrasi olmadan güçlendirilmiş parlamenter sistem olmaz.”

SANATÇI MUHALİFTİR ÇIKACAK BAŞ KALDIRACAK

Kültür ve sanat dünyası da dökülüyor. Sanatçı muhaliftir, yaptıklarıyla sadece beni güldürmeyecek. Bu ülkenin zor koşullarında çıkacak baş kaldıracak kardeşim. Dönsün baksınlar Tarık'lara, Yılmaz Güney'lere, Aytaç Arman'lara, Nesimi'ye Metin Akpınar'a, Kemal Sunal'a… Sanatçı lay lay lom değildir. Sanatçı otomobil müzesi yapan adam değildir, en pahalı zevki bu ülkeyi aydınlatmak olmalı. Görünürde pahalı yaşıyorlar ama ucuz.

1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın alyansını gösterdiği günden bugüne kadar olan dönemin filmini çekmek isterim. Parayı buldun, hangi salonda göstereceksin? Hangi kaymakam, hangi vali izin verir. Bırak onu çekerken içeri alınırsın. Adalet adlı oyunun bile gösterilmediği bir ülkedeyiz. Sarayın sanatçıları var. Öyle büyük sanatçılar ki 30 milyon para harcandı. Hayat özgür değilse sanat özgür olmaz. Sanatın işlevi hayatı özgürleştirmektir.