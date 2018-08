‘Soul Kraliçesi’ Aretha Franklin vefat etti

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

18 Grammy Ödülü’ne sahip olan, gelmiş geçmiş en çok plak satan kadın sanatçılardan Aretha Franklin, Detroit’teki evinde hayata gözlerini yumdu. Franklin’in yakınları vefatla ilgili bir açıklama yapmadı.

25 Mart 1942’de doğan ABD’li müzisyen, kariyerine rahip babası C. L. Franklin’e kilisede gospel müzik söyleyerek başladı. 1960’ta 18 yaşındayken Columbia Records için kayıtlar yaptı. Ancak bu dönemde sınırlı başarılar elde edebildi. 1967’de Atlantic Records’la anlaşan Franklin, ‘Respect’, ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ ve ‘Think’ gibi şarkılarla beraber kitlelerce tanınmaya başladı. 1960’ların sonuna doğru ‘Soul Müziğin Kraliçesi’ unvanını aldı.



75 MİLYONUN ÜZERİNDE SATIŞ

Franklin, Billboard listelerinde toplamda 112 şarkısıyla yer aldı. Bunlardan 77’si Hot 100’e girdi, 20 tanesi ise R&B listesinde bir numaraya erişti. Franklin toplamda 18 Grammy Ödülü’ne sahip olup 75 milyonun üzerindeki satışlarından ötürü gelmiş geçmiş en çok satan kadın sanatçılar arasında yer alıyor.

Franklin, 1987’de Rock and Roll Hall of Fame’e dahil edilerek bu başarıyı gösteren ilk kadın oldu. Daha sonra 2005’te UK Music Hall of Fame’e, Ağustos 2012’deyse GMA’nın Gospel Music Hall of Fame’ine dahil edildi. Franklin, Rolling Stone dergisinin iki ‘tüm zamanlar’ listesine dahil oldu. Bunlardan ilki 9. olduğu ‘Gelmiş Geçmiş En İyi Sanatçılar’ olup ikincisi 1. olduğu ‘Gelmiş Geçmiş En İyi Şarkıcılar’ listesi…