Sound Of Europe Festivali bugün Kadıköy’de başlıyor

Kadıköy, 3 gün sürecek “Sound of Europe Festivali”ne ev sahipliği yapıyor.

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İstanbul'da geçen yıl Kadıköy Belediyesi'nce hizmete açılan, kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri olan Alan Kadıköy, “Sound of Europe Festivali”ne ev sahipliği yapıyor. Festival bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. Katılımın ücretsiz olacağı festival İstanbul'da Alan Kadıköy, Ankara'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Avrupa'dan 12 farklı müzik grubunu Türkiye'den yerel sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak ortak bir diyalog ve etkileşim oluşturmayı hedefleyen festival, geniş müzikal seçkisiyle yediden yetmişe tüm müzikseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Festival, cazdan rock'a, folk'tan elektronik müziğe geniş müzikal seçkisiyle farklı performansları sahneye taşıyacak. Sound of Europe Festivali Alan Kadıköy ayrıntılı program için: https://alankadikoy.com/ sayfası ziyaret edilebilir.