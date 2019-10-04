Sound Ports 2019’un programı açıklandı

Sound Ports İstanbul 2019; 8-9 ve 10 Kasım'da Kadıköy'ün çeşitli mekanlarında düzenlenecek.

Tel Aviv'in indie sahnesinde caz köşesini tutan grup Tigris; avangard tarzı ve politik sözleriyle dikkat çeken şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Noga Erez; Kadıköy'ü reggae ve dub'ın bas titreşimleriyle saran Simba Roots'un yanında Fransız MC Dusty Wata'yı alacakları proje Simba Roots ft. Dusty Wata; Arap oryantalizmini modernize eden Suriyeli grup Mood Band; Birleşik Krallık üzerinden dünyaya yayılan birçok festivalin organizatörü DJ Stephen Budd; özel projelerini ilk defa Sound Ports kapsamında sahneye taşıyacak, farklı janr'ları ritmlerinde buluşturan grup Adamlar; elektro saz, gitar, darbuka ve zille harmanladığı müziğiyle Anadolu'ya deneysel bir hava getiren Elektro Hafız; plak koleksiyoneri ve ses avcısı Kornelia'nın farklı coğrafyalarda kaybolmuş kadın müzisyenleri keşfettiği müzik projesi Ladies On Records; ismine Boiler Room, NTS Radio ve Worldwide FM'den aşina olduğumuz global ses Debora Ipekel; “elektronik müziğin sınırlarında gezen İz, Avrupa'nın yer altı sahnelerine kadar yaydığı özel müzik atmosferiyle Eylül Deniz; canlı kayıtları beat'lerine taşıyarak caz, neo-soul ve hip-hop'ı buluşturan 3pillie; Viyana merkezinden ses-sanat projelerini sıra dışı materyallerle tamamlayan Matthias Meinharter; turntable'da ses tasarımcısı Ignaz Schick'in ritmde Volkan Ergen'le buluşacağı performans Ignaz Schick ft. Volkan Erden; Dolapdere'nin klarnet virtüözü Cüneyt Sepetçi; Afrika ve Jamaika tınılarını elektronik ve dub ritmleriyle sentezleyen Alphadub; Berlin'den gelen 70'ler funk'ına Arabik filtre Habibi Funk festival sahnelerinde yerini alacak.

Müzik aracılığıyla kültürel çeşitliliğe vurgu yapacak olan Sound Ports Istanbul, müzikal performansların yanı sıra paneller, A/V şovlar ile müzik ve kültür üzerine derinleşmeye fırsat tanıyan “Yaratıcı Buluşmalar” ile farklı bir festival deneyimi sunacak.