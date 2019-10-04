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Sound Ports 2019’un programı açıklandı
Sound Ports 2019’un programı açıklandı
2016 yılından bu yana bağımsız müzik seçkisiyle küresel sesleri, müzikal sınır geçişlerini ve yaratıcı düşünceyi bir araya getiren Sound Ports İstanbul’un müzik programı açıklandı.
Kültür Sanat 4 Ekim 2019 - 11:21

Sound Ports İstanbul 2019; 8-9 ve 10 Kasım'da Kadıköy'ün çeşitli mekanlarında düzenlenecek.

Tel Aviv'in indie sahnesinde caz köşesini tutan grup Tigris; avangard tarzı ve politik sözleriyle dikkat çeken şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Noga Erez; Kadıköy'ü reggae ve dub'ın bas titreşimleriyle saran Simba Roots'un yanında Fransız MC Dusty Wata'yı alacakları proje Simba Roots ft. Dusty Wata; Arap oryantalizmini modernize eden Suriyeli grup Mood Band; Birleşik Krallık üzerinden dünyaya yayılan birçok festivalin organizatörü DJ Stephen Budd; özel projelerini ilk defa Sound Ports kapsamında sahneye taşıyacak, farklı janr'ları ritmlerinde buluşturan grup Adamlar; elektro saz, gitar, darbuka ve zille harmanladığı müziğiyle Anadolu'ya deneysel bir hava getiren Elektro Hafız; plak koleksiyoneri ve ses avcısı Kornelia'nın farklı coğrafyalarda kaybolmuş kadın müzisyenleri keşfettiği müzik projesi Ladies On Records; ismine Boiler Room, NTS Radio ve Worldwide FM'den aşina olduğumuz global ses Debora Ipekel; “elektronik müziğin sınırlarında gezen İz, Avrupa'nın yer altı sahnelerine kadar yaydığı özel müzik atmosferiyle Eylül Deniz; canlı kayıtları beat'lerine taşıyarak caz, neo-soul ve hip-hop'ı buluşturan 3pillie; Viyana merkezinden ses-sanat projelerini sıra dışı materyallerle tamamlayan Matthias Meinharter; turntable'da ses tasarımcısı Ignaz Schick'in ritmde Volkan Ergen'le buluşacağı performans Ignaz Schick ft. Volkan Erden; Dolapdere'nin klarnet virtüözü Cüneyt Sepetçi; Afrika ve Jamaika tınılarını elektronik ve dub ritmleriyle sentezleyen Alphadub; Berlin'den gelen 70'ler funk'ına Arabik filtre Habibi Funk festival sahnelerinde yerini alacak.

Müzik aracılığıyla kültürel çeşitliliğe vurgu yapacak olan Sound Ports Istanbul, müzikal performansların yanı sıra paneller, A/V şovlar ile müzik ve kültür üzerine derinleşmeye fırsat tanıyan “Yaratıcı Buluşmalar” ile farklı bir festival deneyimi sunacak.

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