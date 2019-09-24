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Sound Ports İstanbul 2019 Kadıköy’e geliyor
Sound Ports İstanbul 2019 Kadıköy’e geliyor
2016 yılından bu yana bağımsız müzik seçkisiyle küresel sesleri, müzikal sınır geçişlerini ve yaratıcı düşünceyi şehrin festivali olarak kutlayan Sound Ports İstanbul, 8-9-10 Kasım’da Kadıköy’de düzenlenecek.
Kültür Sanat 24 Eylül 2019 - 10:04

4. yılında “Kendine Has”ın desteğiyle Kadıköy'de çeşitli mekanlara yayılacak olan festival, “Kozmik Birliktelik” temasıyla gerçekleşecek. Sound Ports İstanbul 2019, Kadıköy'ün çeşitli mekanlarına yayılarak 8-9-10 Kasım'da sıra dışı ses ve deneyimleri katılımcılarıyla buluşturacak.

KOZMİK BİRLİKTELİK

Bu sene “Kozmik Birliktelik” yaratmak üzere yola koyulan festival, müzik aracılığıyla kültürel çeşitliliğe vurgu yapacak. Yerli ve yabancı birçok müzisyen ve DJ ile çeşitliliğe kapı aralayan festivalin 2019 programı; müzik ve kültür üzerine derinleşmeyi müzikal deneyimlerin yanı sıra gerçekleşecek panel, A/V performans ve workshop'larla sağlayacak.

Son güncelleme: 13:07 - 24.09.2019