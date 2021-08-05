South Park yaratıcıları beş sezon için 900 milyon dolarlık bir antlaşmaya imza attılar

South Park hayranlarını sevindirecek haber geldi. İzleyicilerin; Stan, Kyle ve Chef ile beş sezon daha geçirmesi için yaratıcılar ve yapım şirketi arasında 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Antlaşma kapsamına, ayrıca 14 spin-off da dahil edildi.

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Dizinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, MTV Entertainment Studios ve ViacomCBS Inc. ile uzun süredir devam eden dizi için yeni bir anlaşma daha imzaladılar. Basın açıklamasına göre bu anlaşma, gösteriyi 30. sezona götürecek.

Ortak bir açıklama yapan Parker ve Stone, daha fazla South Park bölümü için heyecanlı olduklarını belirttiler:

“Comedy Central 25 yıldır bizim evimiz ve önümüzdeki yıllar için de bir taahhütte bulundukları için gerçekten mutluyuz. Pandemi sırasında gösteriyi üretmenin farklı bir yolu olarak ViacomCBS’ye geldiğimizde, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) ve Tanya (Giles) hemen destek oldular ve yeni bir şey denememize olanak sağladılar. Geleneksel South Park bölümlerine geri dönmek için sabırsızlanıyoruz ama artık yeni formatları da deneyebiliriz. Her zaman bizimle şansını deneyecek ortaklara sahip olmak harika.”

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