İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den İzmir Marşlı 23 Nisan mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı öncesi İzmirlilere seslendi. Soyer, İzmir Marşı eşliğinde yaptığı konuşmasında, "O'nun ilkelerini, adını, sevgisini, nadide bir çiçek gibi, bu güzel kentin dağlarında her bahar büyüten İzmirliler. 100. yıla hazır mıyız?" diye sordu.