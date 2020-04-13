İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den İzmir Marşlı 23 Nisan mesajı
Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı öncesi İzmirlilere seslendi.
“İZMİRLİLER 100. YILA HAZIR MIYIZ?”
İzmir Marşı eşliğinde sosyal medya hesabından İzmirlilere “Hazır mıyız?” diye seslenen Tunç Soyer’in mesajı şöyle:
“Bugün 23 Nisan! Neşe doluyor insan!’ Siyah önlükler, kolalı yakalar… Demokrasinin, Cumhuriyet’in kıymetinin bilindiği yıllar… O’nun ilkelerini, adını, sevgisini, nadide bir çiçek gibi, bu güzel kentin dağlarında her bahar büyüten İzmirliler. 100. yıla hazır mıyız? #BizVarız”
İşte, o performans…