İki akrobat, iki soytarı Riki ve Papi'nin dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek ve insanları güldürmek için göğe bağlı kumaşlarla bir yolculuğa çıkmalarını anlatan Soytarılar oyunu seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor...

Mert Altınışık ve Özgün Çoban, Soytarılar adlı oyunla sahnelere dönüyor. Çoban, R. Ppavelkıc'in yazdığı, Muharrem Şen'in Türkçe'ye çevirdiği Soytarılar oyununu uyarlayarak sahnede havada akrobasi gösterileri ile buluşturacak.

Soytarılar oyunu; iki akrobat, iki soytarı Riki ve Papi'nin dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek ve insanları güldürmek için göğe bağlı kumaşlarla bir yolculuğa çıkmalarını ve bu yolculukta başlarına gelen olayları, savaşı durdurmaya çalışmalarını ve en sonunda da başarısızlığa uğramalarını anlatıyor.

Prova süreci Mart ayında başlayan ve yaklaşık sekiz ay süren oyunda yer alan havada akrobasi gösterisi için Mart-Haziran ayları arasında aerial silk eğitimleri eğitmenliği Çadır Stüdyo'dan Zeynep Kuyumcu'ya, ışık tasarımı yurt dışında Lambda Üniversitesinde tiyatro tekniği okumuş, ödüllü tasarımcı Ayşe Sedef Ayter'e, ses-müzik tasarım synth-pop grubu Mind Shifter grubunun kurucusu Orhan Yılmaz'a ve oyunun yapımcılığını bu oyunla ilk yapımını gerçekleştirecek olan Koray Doğan – Şimdi Yapım'a ait.

Her ilde prömiyer yapma hedefi ile yola çıkan Soytarılar oyununun ilki, 18 Kasım’da Duru Ataşehir Ana Sahne’de, 20 Kasım Kozzy Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Sahnesi’nde ve 22 Kasım’da ise Bakırköy Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda seyirci ile buluşacak.