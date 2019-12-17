Söz gelimi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sözgelimi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Söz gelimi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sözgelimi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘söz gelimi’dir. Söz gelimi mi, sözgelimi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘söz gelimi'dir.

SÖZ GELİMİ NE DEMEK: Söz gelişi.

SÖZ GELİMİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin söz gelimi mi, sözgelimi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı söz gelimi şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

sözgelimi (Yanlış kullanım)

söz gelimi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Söz gelimi bu anlattıkların bir hayal olmasaydı.”