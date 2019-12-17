Söz gelimi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sözgelimi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘söz gelimi'dir.
SÖZ GELİMİ NE DEMEK: Söz gelişi.
SÖZ GELİMİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin söz gelimi mi, sözgelimi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı söz gelimi şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
sözgelimi (Yanlış kullanım)
söz gelimi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Söz gelimi bu anlattıkların bir hayal olmasaydı.”