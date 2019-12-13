Söz konusu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sözkonusu’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘söz konusu'dur.
SÖZ KONUSU NE DEMEK: Sözü edilen, üzerinde konuşulan, bahis konusu, bahis mevzusu, mevzubahis.
SÖZ KONUSU NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin söz konusu mu, sözkonusu mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı söz konusu şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
sözkonusu (Yanlış kullanım)
söz konusu (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Söz konusu kişiyi hiç tanımadığımı beyan ettim.”