Söz konusu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sözkonusu’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Söz konusu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sözkonusu’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘söz konusu’dur. Söz konusu mu, sözkonusu mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘söz konusu'dur.

SÖZ KONUSU NE DEMEK: Sözü edilen, üzerinde konuşulan, bahis konusu, bahis mevzusu, mevzubahis.

SÖZ KONUSU NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin söz konusu mu, sözkonusu mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı söz konusu şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

sözkonusu (Yanlış kullanım)

söz konusu (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Söz konusu kişiyi hiç tanımadığımı beyan ettim.”