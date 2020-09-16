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SÖZCÜ çizeri Hicabi Demirci’ye İtalya’dan ödül
SÖZCÜ çizeri Hicabi Demirci’ye İtalya’dan ödül
SÖZCÜ gazetesinin çizeri Hicabi Demirci, İtalya'da bu yıl 5. kez düzenlenen World Press Awards (Dünya Mizah Ödülleri) yarışmasında karikatür dalında ikincilik ödülünü kazandı.
Kültür Sanat 16 Eylül 2020 - 13:02

Sadece organizasyon tarafından seçilen sanatçıların davet üzerine gönderdikleri karikatürlerin kabul edildiği yarışmanın bu yılki konusu “Yaşam kaynağı su” olarak belirlenmişti.

Hicabi Demirci’ye ödül kazandıran karikatür

71 ülkeden 250’nin üzerinde sanatçının katıldığı yarışmanın ödül töreni 11 Eylül’de İtalya’da gerçekleştirildi. Demirci ödülünü organizasyon başkanı Gianandrea Bianchi’nin elinden aldı.

Hicabi Demirci ödülü alırken…

Samsun’da doğan Hicabi Demirci’nin çizgi serüveni çocukluk yıllarında başladı. Üniversite yıllarında çizgiden kopmamak için girdiği çizgi film atölyesinden uzun süre çıkmadı. Senaryosunu, animatörlüğünü ve yönetmenliğini üstlendiği “Ufuktaki Ada” isimli kısa metrajlı çizgi film çalışması, Almanya Nürnberg Film Festivali'nde gösterime girerek finale kaldı. Aynı film Ankara Film Festivali'nde de izleyiciyle buluştu. 2000 yılı İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali'nin afiş tasarımına imza attı.

100’ün üzerinde ödül kazanan Demirci’nin Desen Yayınları’ndan çıkan 2 karikatür kitabı bulunuyor.

Son güncelleme: 13:08 - 16.09.2020
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