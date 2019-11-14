SÖZCÜ çizeri Hicabi Demirci’ye ödül

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri özgür bir düşünce platformunda buluşturan 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 63 ülkeden 583 sanatçı 2 bin 172 karikatürle katıldı.

“Karikatür dünyasının Oscar'ı” olarak nitelendirilen yarışmanın bu yılki kazananları, Hilton Bosphorus'ta gerçekleşen seçici kurul toplantısı ile belirlendi.

İstanbul'da bir araya gelen karikatür ustaları, Agim Sulaj'ın (Arnavutluk) karikatürünü birincilik ödülüne layık gördü. İkinci İran'dan Shahrokh Heidari, üçüncü ise Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov oldu. Seçici kurul ayrıca Ahmet Öztürklevent (Türkiye), Alberto Morales Ajubel (İspanya) ve SÖZCÜ çizeri Hicabi Demirci'yi Başarı Ödülü'ne değer gördü.

Yarışmada “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” başlığıyla bir de özel ödül verildi. Özel ödülün sahibi, Türkiye'den Ömer Çam oldu. Dereceye giren tüm sanatçıların ödülleri ve başarılarını simgeleyen heykelleri haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek törenle takdim edilecek.