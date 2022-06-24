SÖZCÜ çizeri karikatürleri nedeniyle tehdit edildi

SÖZCÜ gazetesi grafik servisinde görev yapan dünyaca ünlü Türk çizer Hicabi Demirci, paylaştığı karikatürleri nedeniyle tehdit mesajları aldı, İnstagram hesabı askıya alındı.

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Ulusal ve uluslararası 110 ödüle sahip olan SÖZCÜ gazetesi grafik servisinde görev yapan çizer Hicabi Demirci sosyal medya hesabı üzerinden tehdit edildi, hesabı askıya alındı.

“SİLMEZSEM SONUÇLARINA KATLANMAK ZORUNDA KALACAĞIM SÖYLENDİ”

Kişileri hedef almadan ülkedeki güncel olayları konu edinen karikatürler çizdiğini ve Instagram hesabından paylaştığını belirten Demirci,

“Son karikatürlerim orman yangınlarıyla ilgili. Bu paylaşımlarım rahatsızlık yarattı sanırım. Ondan önce de tarikat yurtlarında çocuklara yönelik tacize ilişkin karikatürümden çok tehdit aldım. (Sosyal medyadan yorum yapanlar) Paylaşımı kaldırmamı istediler.

Yoruma, Diyanet İşleri Başkanı’nı, Emine Erdoğan’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek şikayet ettiler.

Direkt Mesaj’dan da tehdit mesajları aldım. Karikatürü derhal kaldırmam gerektiğini, yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağımı söylediler” dedi.

“O PAYLAŞIMDAN 4 SAAT SONRA HESABIM ASKIYA ALINDI”

Marmaris yangınıyla ilgili bu sabah yaptığı karikatür paylaşımından 4 saat sonra hesabının askıya alındığını belirten Demirci, “Herhangi bir açıklama da gelmedi, sadece ‘hesabınız askıya alınmıştır’ denildi” ifadelerini kullandı.