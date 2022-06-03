SÖZCÜ Kitabevi yazarları Garip Dede Cemevi Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşuyor
Garip Dede Cemevi Kitap Fuarı yarın başlıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yapacağı fuarın bu yılki sloganı, "Kitaplar Zekanın Çocuklarıdır" olarak belirlendi. Fuarda tüm etkinlikler ücretsiz olacak.
Küçükçekmece Garip Dede Cemevi Kitap Fuarı kapılarını açıyor. 4-12 Haziran tarihleri arasında İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde gerçekleştirilecek fuarın bu yılki sloganı, “Kitaplar Zekânın Çocuklarıdır” olarak belirlendi.
Birçok sivil toplum kuruluşu, yayınevi ve derneklerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Sözcü Kitabevi, Sia Kitap, Kırmızı Kedi yayınevleri de yazar söyleşileri ve imza saatleri ile yer alacak.
Açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı fuarda, panel, söyleşi, konserden oluşan kültürel etkinlikler tüm vatandaşlara ücretsiz olacak.
İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMI:
4 Haziran Cumartesi
Açılış Programı / 12.00
İbrahim Özkan / Saat: 13.00
Yaşar Seyman / Necati Şahin Saat: 14.00
Erdoğan Aydın / Saat: 16.00
Prof. Dr. Osman Erk / Saat: 17.00
Prof. Dr. Ahmet Ercan / Saat: 18.00
5 Haziran Pazar
Ali Balkız / Saat: 12.00
Dr. Nimet Altıntaş / Saat: 14.00
Onur Caymaz / Saat: 15.00
Ümit Zileli / Saat: 15.00
Musa Ağacık, B. Sadık Albayrak / Saat: 16.00
Murtaza Demir/ Saat: 18.00
9 Haziran Perşembe
İhsan Eliaçık / Saat: 15.00
11 Haziran Cumartesi
Musa Kazım Engin / Saat: 12.30
Aytunç Erkin, Caner Taşpınar, Ersin Eroğlu, Murat Ağırel / Saat: 14.00
Ercüment Akdeniz / 15.00
Haydar Ergülen / 15.00
Kemal Bülbül / Saat: 16.00
12 Haziran Pazar
Av. Ali Yıldırım / Saat: 12.30
Prof. Dr. Çiğdem Boz / Saat: 14.00
Ozan Bingöl / Saat: 15.00
Necdet Saraç / Saat: 16.00
Metin Kemal Kahraman Konseri / Saat: 18.00