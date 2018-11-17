SÖZCÜ yazarları TÜYAP Kitap Fuarı’nda

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Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” tüm hızıyla devam ediyor. Bugün SÖZCÜ yazarları fuara çıkarma yapacak. Soruşturmacı-gazeteci Uğur Dündar, saat 13:00'te Kırmızı Kedi Yayınevi standında olacak. Dündar, aralarında “Pazarlık Yok”, “Ya Atatürk Olmasaydı”, “Geldikleri Gibi Giderler”, “O Halde Biz Anlatalım”ın da bulunduğu kitaplarını okurları için imzalayacak. Yılmaz Özdil de saat 12:00'de Kırmızı Kedi Yayınevi standında okurlarıyla buluşacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü anlatan son kitabı “Mustafa Kemal”i okurları için imzalayacak. Saygı Öztürk ise saat 13:00'te Bilgi Yayınevi standında son kitabı “Hayalet İmam”ın yanı sıra yakın tarihimize ışık tutan diğer kitaplarını okurları için imzalayacak.