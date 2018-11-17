Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
SÖZCÜ yazarları TÜYAP Kitap Fuarı’nda
SÖZCÜ yazarları TÜYAP Kitap Fuarı’nda
Yazarlarımız Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Saygı Öztürk, bugün TÜYAP’ta okurlarıyla buluşacak..
Kültür Sanat 17 Kasım 2018 - 09:17

Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” tüm hızıyla devam ediyor. Bugün SÖZCÜ yazarları fuara çıkarma yapacak. Soruşturmacı-gazeteci Uğur Dündar, saat 13:00'te Kırmızı Kedi Yayınevi standında olacak. Dündar, aralarında “Pazarlık Yok”, “Ya Atatürk Olmasaydı”, “Geldikleri Gibi Giderler”, “O Halde Biz Anlatalım”ın da bulunduğu kitaplarını okurları için imzalayacak. Yılmaz Özdil de saat 12:00'de Kırmızı Kedi Yayınevi standında okurlarıyla buluşacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü anlatan son kitabı “Mustafa Kemal”i okurları için imzalayacak. Saygı Öztürk ise saat 13:00'te Bilgi Yayınevi standında son kitabı “Hayalet İmam”ın yanı sıra yakın tarihimize ışık tutan diğer kitaplarını okurları için imzalayacak.

İLGİLİ HABERTÜYAP'ta SÖZCÜ karikatüristine büyük ilgi

 

Son güncelleme: 09:21 - 17.11.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler