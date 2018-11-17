SÖZCÜ yazarları TÜYAP Kitap Fuarı’nda

Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” tüm hızıyla devam ediyor. Bugün SÖZCÜ yazarları fuara çıkarma yapacak. Soruşturmacı-gazeteci Uğur Dündar, saat 13:00'te Kırmızı Kedi Yayınevi standında olacak. Dündar, aralarında “Pazarlık Yok”, “Ya Atatürk Olmasaydı”, “Geldikleri Gibi Giderler”, “O Halde Biz Anlatalım”ın da bulunduğu kitaplarını okurları için imzalayacak. Yılmaz Özdil de saat 12:00'de Kırmızı Kedi Yayınevi standında okurlarıyla buluşacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü anlatan son kitabı “Mustafa Kemal”i okurları için imzalayacak. Saygı Öztürk ise saat 13:00'te Bilgi Yayınevi standında son kitabı “Hayalet İmam”ın yanı sıra yakın tarihimize ışık tutan diğer kitaplarını okurları için imzalayacak.