SÖZCÜ’nün ulaştığı İstiklal Marşı koleksiyonu TBMM’yi harekete geçirdi

Konya’da yaşayan araştırmacı ve koleksiyoner Kasım Kocabaş, sahaf ve müzayedelerden eski belge ve el yazması kitaplar alarak çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmalarıyla Konya Yazma Eserler Kütüphanesi’ne bini aşkın eser kazandıran Kocabaş, 2009 yılından bu yana İstiklal Marşı'na ait topladığı birçok özel belgeyi de koleksiyonuna ekledi.

Bir süre önce İstiklal Marşı'na ait eşsiz koleksiyonunu SÖZCÜ’ye açan Kasım Kocabaş, haberin ardından birçok yetkili ismin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi:

12 MART’TA MECLİS’TE SERGİLEMEK İSTİYORLAR

– Koleksiyonum için birçok belediye ve devlet kurumuna mail atmış ancak birçoğundan geri dönüş alamamıştım. Haberin SÖZCÜ’de er almasının ardından bazı belediyeler ve TBMM Başkanlığı aradı. Koleksiyonum hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulü olan 12 Mart tarihinde koleksiyonda yer alan belgelerin Meclis’te sergilenmesi için teklifte bulundu. Aynı şekilde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden de yetkililer ulaştı. Bu özel koleksiyonun bilinip, tanıtılmasında emeği geçen SÖZCÜ ailesine teşekkür ederim.

– İstiklal Marşı’yla ilgili ilk çalışmam, 2009 yılında bir sahaftan 1925 yılı marş yarışmasına ait 60 kadar el yazısı belgeleri satın almamla başladı. Belgeler o zaman medyada haber olunca büyük yankı uyandırdı. Çünkü ilk defa 1921 yılında yapılan İstiklal Marşı yarışmasından sonra ikinci bir marş yarışması yapıldığına dair belgeler ortaya çıkmıştı. İlk yarışmaya ait belgeler de maalesef bugün arşivlerimizde bulunmuyor. Bu konuda en önemli iddia 1948 yılında Ankara’da maarif deposunda çıkan yangında bu belgelerin yok olduğudur. Bu sebeple marşımız hakkındaki mevcut bilgiler döneme şahit olmuş şahsiyetlerin hatıralarına dayanıyordu. Ortaya çıkan bu belgelerle tartışılan pek çok soru da cevap bulmuş oldu.

İŞTE O ÖZEL KOLEKSİYONDA YER ALAN BAZI ESERLER

– 1924 yılında düzenlenen İstiklal Marşı beste yarışmasını kazanan Ali Rıfat Çağatay’ın 1928’de kayda alınan taş plağı.

– İstiklal Marşı tarihi açısından diğer önemli bir eser olan ve ilk kez yayımlandığı Sebilürreşad Dergisi.

– İstiklal Marşı'nın bestekârı Zeki Üngör’ün 1926’da basılan nüshası ile yine 1936 tarihli Zeki Güngör bestesine ait büyük boy el yazması nota.

– Ahmet Cemalettin Efendi’nin (Çinkılıç) ilk kez ortaya çıkan İstiklal Marşı bestesine ait nota. İlk beste yarışmasına katıldığı bilinen Cemalettin Efendi’nin bugüne kadar notasına ulaşılamamıştı. Şu an koleksiyonun en özel parçalarından birisi konumunda.