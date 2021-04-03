Space Jam 2’nin ilk fragmanı yayınlandı

1996'da vizyona giren ve hem çizgi film hem de NBA hayranlarına ulaşmayı başaran Space Jam, 25 yıl aradan sonra yeniden çekiliyor. 16 Temmuz 2021’de Space Jam: A New Legacy ismiyle vizyona girecek filmin yönetmen koltuğunda Malcolm D. Lee otururken, Looney Toones karakterlerinin yanında bu defa LeBron James yer alıyor.

İlk filmde; NBA'in efsane ismi Michael Jordan’a; Bill Murray ve Wayne Knight gibi oyuncular ve NBA'in sevilen simlerinden Larry Bird, Larry Johnson, Shawn Bradley, Sharone Wright ve Charles Oakley eşlik ediyordu.

90'ların nostaljik filmi geri dönmek için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Merakla beklenen filmden ilk fragman da geldi.