Spatula ile sanat eseri yapıyor

Ressam Perihan Çapar (50), çocukluk yıllarından beri merak duyduğu ve kendini geliştirerek açtığı atölyede resim sanatında kullandığı spatula ile eşsiz eserlere imza atıyor.

Hatay’da çocukluktan bu yana merak duyduğu ve kendisini geliştirerek 2008’de açtığı atölyede resim sanatında kullandığı spatula ile eşsiz eserlere imza atan Perihan Çapar, 2004’ten beri atölye çalışmaları yaptığını ancak kendi atölyesini 2008 yılında açtığını ifade etti.

Çapar, “Spatula kullanarak resim yapmak gerçekten farklı bir tat. Kendimi çok daha iyi ifade ettiğime inandım, daha coşkulu, daha derinlikli. Elbette fırçanın tadı da farkı ama spatula çalışmalarım daha çok beğenildiğine inanıyorum. Spatula ile daha kabartılı figürler ve objeler daha ön plana çıkıyor. Renklerin oturması daha güzel yansıyor tabloya” dedi.

Hem fırça tekniği hem de spatula tekniğini kullanarak yaptığı tabloların da olduğunu belirten Çapar, “Resim benim için nefes almak gibi bir şey ” dedi. DHA)