Spekülasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre spekülasyon mu, süpekülasyon mu?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘spekülasyon’dur.
FASULYE NE DEMEK:
1- Vurgunculuk.
2- Saptırma.
3- Kurgu.
SPEKÜLASYON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin spekülasyon mu, süpekülasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı spekülasyon şeklinde olmalıdır.
süpekülasyon (Yanlış kullanım)
spekülasyon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Emlak piyasasındaki spekülasyonları önlemek için çeşitli açıklamalar peş peşe geldi.”