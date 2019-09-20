Spekülasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre spekülasyon mu, süpekülasyon mu?

Spekülasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre spekülasyon mu, süpekülasyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'spekülasyon'dur. Spekülasyon mu, süpekülasyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘spekülasyon’dur.

FASULYE NE DEMEK:

1- Vurgunculuk.

2- Saptırma.

3- Kurgu.

SPEKÜLASYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin spekülasyon mu, süpekülasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı spekülasyon şeklinde olmalıdır.

süpekülasyon (Yanlış kullanım)

spekülasyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Emlak piyasasındaki spekülasyonları önlemek için çeşitli açıklamalar peş peşe geldi.”