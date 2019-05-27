Spice Girls sorunlu başladı! İzleyiciler konseri terk etti

Özellikle yaptıkları hareketli şarkılar ve renkli klipleriyle 90'lı yıllara damga vuran dünyaca ünlü Spice Girls grubu, geride bıraktığımız aylarda bir eksikle yeniden bir araya gelmişti.

Victoria Beckham olmadan bir araya gelen İngiliz müzik grubu, çıktığı turnede büyük bir hüsran yaşadı. Turnenin ilk ayağı olan Dublin'deki Croke Park konseri, ses arızası nedeniyle seyircilerden tepki aldı. Seyirciler, Spice Girls ekibi sahnedeyken konser alanını terk etti.

SES GELMİYOR!

Sosyal medya üzerinden paylaşılan şikayetlerde seyirciler, 140 sterline bilet alarak gittikleri konserde ses sistemindeki sorun nedeniyle hiçbir şey duyamadıklarını belirtti. Dublin konserinden sonra grup üyelerinden Mel B de Instagram hesabından bir video paylaşarak, ses problemlerinden şikayet etti. Şarkıcı, bir sonraki konser adresi olan Cardiff'te benzer bir durum yaşanmayacağına dair söz verdi.