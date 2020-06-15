Spike Lee’den Woody Allen savunmasına özür

ABD'li ünlü yönetmen Spike Lee, meslektaşı Woody Allen'ı taciz suçlamalarına karşı savunduğu için pişman olduğunu belirterek, "Sözlerim yanlıştı" dedi ve özür diledi.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Spike Lee, New York City radyosuna açıklamalar yaparak, taciz iddiaları ile anılan yönetmen Woody Allen hakkında “O harika bir yönetmen. Birini hiç var olmamış gibi öylece silebilir misiniz bilmiyorum” demişti.

Spike Lee, bu açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine Twitter’da özür diledi. “Sözlerinin yanlış olduğunu” iddia eden Lee, şöyle dedi:

“Çok özür diliyorum. Sözlerim yanlıştı. Cinsel taciz, saldırı ya da şiddete tolerans göstermem ve göstermeyeceğim. Bu tür bir muamele minimize edilemeyecek gerçek hasara neden olur.”

Ünlü yönetmen Woody Allen, evlatlık kızı Dylan Farrow tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Allen, suçlamaları kabul etmemişti. Allen’ın üvey kızı Dylan Farrow ise Allen hakkında “Yalan söylüyor ve bu yalanı uzun zamandır söylüyor” demişti.