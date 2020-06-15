Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Spike Lee’den Woody Allen savunmasına özür
Spike Lee’den Woody Allen savunmasına özür
ABD'li ünlü yönetmen Spike Lee, meslektaşı Woody Allen'ı taciz suçlamalarına karşı savunduğu için pişman olduğunu belirterek, "Sözlerim yanlıştı" dedi ve özür diledi.
Kültür Sanat 15 Haziran 2020 - 10:56

Ünlü yönetmen ve oyuncu Spike Lee, New York City radyosuna açıklamalar yaparak, taciz iddiaları ile anılan yönetmen Woody Allen hakkında “O harika bir yönetmen. Birini hiç var olmamış gibi öylece silebilir misiniz bilmiyorum” demişti.

Spike Lee, bu açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine Twitter’da özür diledi. “Sözlerinin yanlış olduğunu” iddia eden Lee, şöyle dedi:

“Çok özür diliyorum. Sözlerim yanlıştı. Cinsel taciz, saldırı ya da şiddete tolerans göstermem ve göstermeyeceğim. Bu tür bir muamele minimize edilemeyecek gerçek hasara neden olur.”

Ünlü yönetmen Woody Allen, evlatlık kızı Dylan Farrow tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Allen, suçlamaları kabul etmemişti. Allen’ın üvey kızı Dylan Farrow ise Allen hakkında “Yalan söylüyor ve bu yalanı uzun zamandır söylüyor” demişti.

İLGİLİ HABERWoody Allen'dan tecavüz suçlamasına yanıt: Endişeli değilim
Etiketler