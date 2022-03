Spirit Awards 2022 sahiplerini buldu

Amerikan bağımsız sinemasının en iyilerini ödüllendiren Spirit Awards 2022, 6 Mart'ta düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Maggie Gyllenhaal'ın ilk yönetmenlik denemesi olan The Lost Daughter, 3 ödülle gecenin yıldızıydı.

ABD’de, 37. kez düzenlenen Independent Spirit Awards’a birçok ünlü akın ederken törenin sunucuları Megan Mullally ve Nick Offerman çiftinin göndermeleri de geceye damga vurdu. Variety’nin haberine göre, sunucular Covid-19 ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi güncel olaylara da atıfta bulundular. Mullally, Rusya Devlet Başkanı Putin’e hitaben “defol git ve evine dön” diyerek savaşa dair “hızlı ve barışçıl bir çözüm” umduklarını söyledi. Bunun ardından iki sunucu da, Rusya başkanına tek parmakla selam verdiler.

OSCAR YÜZÜNDEN TARİHİ DEĞİŞTİ

Spirit Awards normalde Oscar töreninden önceki cumartesi günü veriliyordu. Ancak, ödülleri dağıtan Film Independent, Oscar yarışı üzerindeki etkiyi artırmanın bir yolu olarak töreni bu yıl üç hafta öne çektiğini belirtti. Bu hamlenin Oscar yarışını yeniden şekillendirip şekillendirmeyeceği ise henüz belli değil.

İŞTE 37. SPIRIT AWARDS KAZANANLARI

En İyi Film: The Lost Daughter

En İyi Yönetmen: Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

En İyi Senaryo: Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

En İyi Kadın Oyuncu: Taylour Paige, “Zola”

En İyi Erkek Oyuncu: Simon Rex, “Red Rocket”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ruth Negga, “Passing”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, “CODA”

En İyi Sinematografi: Passing

En İyi Kurgu: Zola

En İyi Uluslararası Film: Drive My Car

En İyi Belgesel: Summer of Soul

En İyi İlk Senaryo: Michael Sarnoski, “Pig”

En İyi İlk Film: 7 Days



