Spotify açıkladı: 2023’ün en çok dinlenen şarkıları

Müzik paylaşım platformu Spotify, 2023'ün en çok dinlenen şarkılarını ve sanatçılarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Spotify, platformda 2023’ün en çok dinlenen müzisyenlerini ve şarkıcılarını açıkladı.

2023’ün kadın şarkıcıların yılı olduğunu belirten şirket, birinci sırada 26,1 milyar dinlenmeyle Taylor Swift’in olduğunu duyurdu.

İlk 10’da yer alan diğer isimler ise sırasıyla Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, Karol G ve Lana Del Rey oldu.

En çok dinlenen şarkılar listesinde ise ilk sırada 1,6 milyardan fazla dinlenmeyle Miley Cyrus'un “Flowers” şarkısı yer aldı. Diğer en çok dinlenen şarkılar, SZA’dan “Kill Bill”, Harry Styles’dan “As It Was”, Jung Kook’dan “Seven (feat. Latto)” ve Eslabon Armado’dan “Ella Baila Sola” oldu.

En çok dinlenen albümler listesinde de ilk sırada, Bad Bunny’nin Un Verano Sin Ti albümü yer aldı.