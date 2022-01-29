Spotify ile ipleri koparan Neil Young, Amazon Music ile devam ediyor

İkonik söz yazarı Neil Young, Joe Rogan'ın aşı karşıtı iddialarının yer aldığı Spotify podcast'inden sonra akış platformuna "ya o ya da ben" diyerek rest çekmiş ve Spotify da bu reste karşılık Young'dan vazgeçmişti. Neil Young, yoluna artık Amazon Music ile devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta müzik dünyası corona virüsü nedeniyle yine karıştı. aşı karşıtı isimlerle endüstrinin diğer isimleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Son olarak Spotify’ın en çok dinlenen podcast’lerinden birini hazırlayan Joe Rogan, aşı karşıtı yayını nedeniyle Neil Young’ın tepkisiyle karşılaştı.

Ünlü müzisyen, akış platformuna açık bir mektup yazarak aşı karşıtı bir yayınla aynı platformda olmak istemediğini ya kendisine ya da Rogan’a yer verebileceklerini söyledi. Spotify da seçimini Joe Rogan’dan yana kullanınca Young’ın albümleri Spotify’dan kaldırıldı. Young’ın tüm albümleri Spotify’dan silinirken, eski grupları Buffalo Springfield ve Crosby, Stills, Nash & Young’dan şarkılar müzik hizmetinde kalmaya devam ediyor.

Neil Young şimdi Amazon Music’i öne çıkarıyor. Young, sosyal medyaya giderek Amazon Music’i övdü ve yer değiştiren hayranlara bir teklif sundu. Yaklaşık 120 günlük ücretsiz deneme süresi fikri, Young’ın Amazon ile temasa geçmesinden sonra geldi.

Young’ın 50 yılı aşkın kapsamlı kataloğunun tamamı bir süredir Amazon Music’te bulunuyordu, ancak Amazon Music Young’ın şarkılarını yayınlama konusunda yalnız değil. Apple Music de dünden beri Spotify’ı nispet yaparcasına kendisini Neil Young’ın evi olarak tanıtıyor.

Neil Young, sadece akış hizmetleri tarafından tercih edilen bir sanatçı da değil. Amerika seçimleri sırasında Trump da Young’ın şarkılarını seçim kampanyalarında kullanmıştı. Ancak Young’dan izin alınmadığı için sorun yaşanmıştı. O sırada Young’ın temsilcilerinden yapılan açıklamada, “Donald Trump’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı duyurusunda Neil Young’ın şarkılarını kullanma yetkisi yoktu. Kanada vatandaşı olan Neil Young, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bernie Sanders’ın destekçisidir” denilmişti.

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