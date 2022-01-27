Spotify tarafını seçti: Neil Young’ın şarkılarını kaldırıyor

Ünlü müzisyen Neil Young, Joe Rogan'ın podcast'inde Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme yaptığını ileri sürerek akış platformunu "ya ben ya o" şeklinde tehdit etmişti. Akış platformunun yanıtı gecikmedi, müzisyenin tüm şarkılarını kaldırıyor.

Sozcu.com.tr

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Spotify; ünlü müzisyenin, Joe Rogan’ın aşıyla ilgili yanlış bilgi yaydığı yönündeki itirazları üzerine Rogan’ın podcast’ini kaldırmayı reddedince Neil Young’ın şarkılarını kaldırma sürecine girdi.

Rogan, New York Times tarafından gezegende en çok tüketilen medya ürünlerinden biri olarak tanımlanmıştı. Podcast’i Joe Rogan Experience, Spotify’ın en popüler içeriklerinden. 2020’de Rogan, yayın devine şovunun münhasır haklarını veren 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

YOUNG’IN TEHDİTİNE BOYUN EĞMEDİ

Ancak bu hafta Young, menajerine ve plak şirketine açık bir mektup gönderdi ve şunları söyledi: “Bölüm başına tahmini 11 milyon dinleyiciyle, dünyanın en büyük podcast’i ve muazzam bir etkisi var. Spotify, şirketin şu anda herhangi bir yanlış bilgilendirme politikası olmamasına rağmen, platformunda yanlış bilgilerin yayılmasını azaltma sorumluluğuna sahip. Spotify’a bugün tüm şarkılarımı platformlarından çıkarmak istediğimi hemen bildirmenizi istiyorum… Rogan veya Young olabilir. İkisi birden değil.”

Spotify’dan bir sözcü, Hollywood Reporter’a platformun Young’ın müziğini kaldırdığını doğruladı:

“Dünyanın tüm müzik ve ses içeriğinin Spotify kullanıcılarının kullanımına sunulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, hem dinleyiciler için güvenlik hem de içerik oluşturucular için özgürlük arasındaki dengeyi kurma konusunda büyük sorumluluk geliyor. Ayrıntılı içerik politikalarımız var ve pandeminin başlangıcından bu yana Covid ile ilgili 20.000’den fazla podcast bölümünü kaldırdık. Neil’in müziğini Spotify’dan kaldırma kararından dolayı üzgünüz, ancak onu yakında tekrar ağırlamayı umuyoruz” dedi.

BİLİM İNSANLARI VE SAĞLIK UZMANLARI TARAFINDAN DA UYARILMIŞTI

Guardian’ın haberine göre; pandemiden bu yana, sadık takipçileri olan Rogan, defalarca yanıltıcı ve yanlış iddialar yayınladı. Birkaç hafta önce 270 doktor, bilim insanı, sağlık uzmanı ve profesör, Spotify’a Rogan’ın podcast’i hakkındaki tıbbi yanlış bilgilerle ilgili endişelerini dile getiren bir açık mektup yazdı.

Mektup, geçtiğimiz aralık ayında, önde gelen Covid-19 aşılarından bazılarına yol açan mRNA aşı teknolojisinde yer alan, ancak o zamandan beri yanlış bilgiler yaydığı için eleştirilen virolog Robert Malone’un yer aldığı oldukça tartışmalı bir bölüme dikkat çekti.

“Bu sadece bilimsel veya tıbbi bir endişe değil; bu, yıkıcı boyutlarda sosyolojik bir sorun ve Spotify, bu etkinliğin platformunda gelişmesine izin vermekten sorumlu.”

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