Spotify yaz aylarının yeni “sosyal mesafe” trendlerini açıkladı

Spotify'da şu anda dünya genelinde 1 milyonu aşkın karantina temalı çalma listesi var. 5 Mayıs-30 Temmuz tarihlerinde bu temaya sahip çalma listelerine eklenen en popüler şarkılar ise şöyle: Ariana Grande ve Justin Bieber'dan “Stuck With U”, Tyga ve Curtis Roach'tan “Bored In The House”, Halsey and Marshmello'dan “Be Kind (with Halsey)” Anderson Paak'dan “Lockdown”ve Taylor Swift'in yeni albümünden, Bon Iver ile birlikte seslendirdiği yepyeni şarkısı “exile”.

İşte Spotify'ın dünya genelinde derlediği diğer trendler:

Hareket devam etti: Bisiklet sürmek ve paten kaymak, dünya genelinde 5 Mayıs ile 30 Temmuz tarihleri arasında bu aktiviteler çerçevesinde oluşturulan 54 bin çalma listesiyle geçtiğimiz dönemde oldukça popüler aktiviteler arasında yer aldı.



Daha pozitif: Spotify, yaz aylarında dünya genelinde dinlenen müziklerin duygusunda da bir değişim yaşandığına dikkat çekiyor. Spotify dinleyicileri önceki aylara kıyasla Temmuz ayında daha eğlenceli/tempolu müzikleri tercih etmiş.

Araba yolculuğu: Araba yolculuklarının daha da popüler olmasıyla birlikte, Haziran ayından Temmuz ayına kadar olan dönemde araba yolculuğu ile ilgili çalma listelerinin oluşturulmasında yüzde 92 oranında bir artış yaşandı.

Evde tatile devam: Pek çok insan, tatil için seyahat etmek yerine eve yakın olmayı tercih ediyor. Öyle ki, Haziran ayından Temmuz ayına kadar “staycation” (ev tatili)temalı çalma listelerinin oluşturulmasında yüzde 120 oranında bir artış var.

Geniş açık alanlar: Müzikseverlerin, geniş açık alanlarda temiz hava arayışları da trendler arasında öne çıktı. Öyle ki Spotify'da Haziran ayından Temmuz ayına kadar kamp temalı çalma listelerinin oluşturulmasında yüzde 140 oranında artış görülüyor.



SIKILANLAR BİR HAYLİ FAZLA

5 Mayıs ile 30 Temmuz tarihleri arasında “sıkılmak” ya da “sıkıntı” üzerine 127 binden fazla çalma listesi oluşturulmuş.

Bu çalma listelerine en çok eklenen şarkılar arasında şunlar var: Ed Sheeran ve Justin Bieber'dan “I Don't Care” Billie Eilish'ten “when the party's over”, Panic! At The Disco'dan “High Hopes” by Panic! At The Disco ve Tame Impala'dan “The Less I Know The Better”.