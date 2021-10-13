Squid Game rekor kırdı

Türkiye'de de izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game'in, 80'den fazla ülkede Netflix'in ilk sırasına yerleştiği belirtildi

Sozcu.com.tr

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Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak platformun en popüler içeriği oldu.

CNN International, dört haftadan kısa süre önce yayına giren Squid Game, 111 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdığını aktardı. Dizinin 80’den fazla ülkede Netflix’in ilk sırasına yerleştiği belirtildi.

REKOR KIRDI

Netflix’in daha önce yayımladığı en çok izlenenler listesinde Bridgerton, 82 milyon insana ulaşarak bir numara olmuştu. Ancak yayımlanan son rakamlardan sonra Squid Game’in Bridgerton’u tahtından indirdiği görülüyor.

111 milyon izleyici, Netflix’in 209 milyonluk küresel abone tabanının yarısından fazlasını temsil ederken; bu, dizinin herhangi bir büyük yıldızı içermediği düşünüldüğünde daha da etkileyici olarak ön plana çıkıyor.

Netflix’in Kore, Güney Doğu Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda içerikten sorumlu başkan yardımcısı Minyoung Kim, dizinin ‘en çılgın hayallerin ötesine geçtiğini’ söyledi.

Distopik bir Güney Kore dizisi olan Squid Game, maddi zorluklar içerisindeki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.

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