Squid Game yönetmeni, dizinin sonunu beğenmeyen LeBron James’i hedef aldı

Squid Game yönetmeni ve LeBron James dizi için birbirine girdi. James katıldığı bir toplantıda dizinin sonunu beğenmediğini söyleyince, Squid Game yönetmeninden yanıt gecikmedi: "Kendi programını çektiğinde ona 'Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim' diyen bir mesaj gönderirim belki."

Sozcu.com.tr

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Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi basketbol oyuncularının da gündemindeydi. Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, izleme platformunun favori dizisi Squid Game ile ilgili konuştu. Ancak James, dizinin sonunu beğenmediğini söyleyince ortalık karıştı. James’e yanıt hiç beklemediği yerden; dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk’tan geldi.

The Guardian Squid Game yorumları hakkında Dong-hyuk’un neler düşündüğünü sorunca, yönetmen şu şekilde cevap verdi: “Space Jam 2’yi gördünüz mü?”

Space Jam 2, Michael Jordan ve Looney Tunes çetesinin başrolünü paylaştığı 1996 yapımı canlı aksiyon/animasyon filminin devamıydı. Ancak ne yazık ki, Space Jam 2, 16 Temmuz’da vizyona girdiğinde beklenen gişeyi yapamadı.

Dong-hyuk LeBron James’in yorumları için sözlerine şu şekilde devam ediyor: “LeBron James havalı biri ve istediğini söyleyebilir. Buna saygı duyarım. Tüm diziyi izlediği için çok müteşekkirim. Ama yine de sonunu değiştirmezdim. Bu benim sonum.”

Hwang, alaycı mizahıyla sözlerine ekliyor: “LeBron’un kendisini tatmin edecek bir sonu varsa bunun üzerinde çalışması gerek. Belki kendi devam filmini yapabilir. Ben de o zaman bakarım ve belki ona ‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diyen bir mesaj gönderirim.”

Yönetmenin yanıtı üzerine LeBron James, Twitter’da haberi alıntılayarak, “Bu gerçek olamaz. Umarım değildir” yazdı.

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