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Squid Game’in yaratıcısından yeni sezon müjdesi geldi

2021'in en çok konuşulan dizilerinden Squid Game'in yapımcısı yeni sezonlar için müjdeyi verdi.

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Squid Game’in yaratıcısından yeni sezon müjdesi geldi

Son ayların en çok konuşulan dizilerinden Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Squid Game’in oyuncuları dizi ile şöhrete kavuştu.

Netflix’in 2021 yılında en gözde dizilerinden biri olan Squid Game’in yaratıcısı Dong-hyuk, yerel medya kuruluşu KBS’e konuştu. Dong-hyuk, “Şu an Netflix ile ikinci sezon ve üçüncü sezon için görüşmelerimiz sürüyor. Bence, yakında bir neticeye varırız. Birçok insanın beklediğini biliyoruz ve herkes yeni sezon için pozitif bir şekilde çalışmaya hazırlanıyor” dedi.

Birinci sezonun ardından yılın en çok konuşulan dizi haline gelen Squid Game’in üçüncü sezonu için görüşmeler başladı.

Yeni sezonda işleyeceği konu ile ilgili olarak Dong-hyuk, “Bu sezonun odak noktası Lee Jung Jae’nin karakteri Seong Gi Hun’un bu ölümcül oyunların arkasındaki gizemi çözme çabası olacak” dedi. İkinci sezonda Gi Hun’un karşılaştığı kişilerle ilişkisinin mercek altına alınacağı kaydedilirken Netflix yönetiminden de bir açıklama geldi.

Netflix’ten yetkililer, “Squid Game ile ilgili geniş çaplı olasılıkları görüşüyoruz, buna üçüncü sezonun yapımı da dahil. Fakat henüz hiçbir şey net değil” dedi.
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