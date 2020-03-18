Stadyum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre stadyum mu, statyum mu?

Stadyum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre stadyum mu, statyum mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘stadyum’dur. Stadyum mu, statyum mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘stadyum'dur.

STADYUM NE DEMEK: Takım oyunları, atletizm karşılaşmaları ve çeşitli törenlerin yapılabilmesi, seyircilerin de bunları izleyebilmesi için elverişli oturma yerleri olan alan, stat.

STADYUM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin stadyum mu, statyum mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı stadyum şeklinde olmalıdır.

statyum (Yanlış kullanım)

stadyum (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şampiyonlar Ligi final maçı Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.”

Yazılışı en çok karıştırılan kelimelerden biri…